İzmir'de hırsız girdiği evin sahibini bıçakladı
İzmir'in Konak ilçesinde, 17 yaşındaki hırsızlık zanlısı girdiği evde kendini fark eden ev sahibini bıçakladı. Ev sahibinin müdahalesi ile etkisiz hale getirilen hırsız, polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olay, saat 04.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 107 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, D.K. (17) hırsızlık amacıyla Muhammed A.'ya ait (45) daireye girdi. Eve hırsız girdiğini fark eden Muhammed A., yaptığı müdahale ile hırsızı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Fakat arbede sırasında, D.K. yanındaki bıçakla Muhammed A.'yı karnından bıçakladı.
Fakat mücadeleyi sürdüren ev sahibi, hırsız D.K.'yı etkisiz hale getirerek polisten yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, etkisiz hale getirilen D.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı ev sahibi, sağlık ekipleri tarafından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Gözaltına alınan D.K., ise Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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