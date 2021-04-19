İzmir'de hüzünlü veda: CHP'li Başkan Utku Gümrükçü gözyaşlarına boğuldu

19 Nisan 2021 Pazartesi, 13:50

Koronavirüs nedeniyle önceki gün hayatını kaybeden Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan için uzun yıllar görev yaptığı belediye önünde bir tören düzenlendi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve Avdan'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Mustafa Avdan'ın oğlu Egemen Avdan, duygularını kürsüden konuşarak anlattı. Avdan, pandemi nedeniyle tüm ölenlerin ailelerine sabır dilerken, "Çok sevdiğim, örnek aldığım babamı koronaya kurban verdim. Annem karantinada, abim Kanada'da olduğu için 2 yıldır görüşemiyoruz. Büyük acı yaşadık. Babam herkesi seven, kimseyi kırmayan, ilkeli bir insandı. Evlatları olarak gurur duyuyoruz. Güvendiğimiz dağ gibi adamı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ama ona duyulan sevgi ve saygıyla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

BAŞKAN GÜMRÜKÇÜ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan'ın ardından kürsüye çıkan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ise en yakın mesai arkadaşı için hazırladığı veda konuşmasını yapamadı. Güçlükle ayakta duran Başkan Gümrükçü, kürsüde hüngür hüngür ağladı. Töreni izleyenlerin de Gümrükçü'nün üzgün halinden etkilendiği görüldü. Başkan Gümrükçü, "Hayatımın en zor konuşması. Onu tanımak, onunla beraber çalışmak çok büyük bir ayrıcalıktı. Bu ayrıcalığı bize yaşattı. Belki bugün farkında değiliz ama Çiğli çok şey kaybetti. Olmadığı her günü yaşayacağız, göreceğiz. Mustafa Avdan demek yaşam sevgisiydi, Mustafa Avdan insan sevgisiydi, Çiğli sevgisiydi. Mustafa Avdan Çiğli'nin taşını toprağını, insanını o kadar candan severdi ki. Mekanı Cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

Karanfillerle uğurlanan Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Avdan cenazesi, Sasalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.