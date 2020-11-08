İzmir’de kaldırılan dayanışma çadırlarının yerine mescit kuruldu
Yaşanan İzmir depreminin ardından depremzedelerle dayanışma için kurulan çadırlar polis tarafından kaldırıldı. Bugün ise Türkiye Komünist Partisi’nin Bayraklı ’da çadırının bulunduğu alana mescit yerleştirildi.
İzmir'de 114 kişinin yaşamını yitirdiği, 1035 kişinin yaralandığı depremin ilk saatlerinden itibaren depremzedeler için Bornova ve Bayraklı ilçelerinde gönüllüler tarafından birçok yardım çadırı kuruldu. Bayraklı'da 4 noktada kriz masası kuran TKP’nin polis tarafından kaldırılan çadırının bulunduğu alana bugün mescit kuruldu.
Şehit Piyade Asteğmen Bülent Çakırcalı Parkı’nda konaklamak zorunda bırakılan depremzedeler duruma tepki gösterdi. Güvenli ve sağlıklı konutlara yerleştirilmesi gereken depremzedelerin 10 gündür yaşadığı çadır alanlarında henüz duş alınabilecek bir sistem de kurulamadığı öne sürüldü.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri üyelerinin etrafı sabah saatlerinde çevik kuvvet ve güvenlik şube polisleri tarafından sarılmıştı. Yapılan görüşmelerin ardından yardım çadırına ve standa müdahale eden polis ekipleri 5 Halkevi üyesini ve Öğrenci Kolektifleri'nden 2 kişiyi gözaltına almıştı.
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