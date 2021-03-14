İzmir’de katledilen ve hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı

14 Mart 2021 Pazar, 10:05

İzmir'de sağlıkçılar, 14 Mart Tıp Haftası dolayısıyla, görevi sırasında katledilen ve yaşamını yitiren sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini anmak için Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamanın ardından denize karanfiller bırakıldı.

Sağlıkçılar adına basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Nuri Seha Yüksel, “Günlük 30 şiddet vakası vardır. Kayıtlara geçmeyen daha da fazla olduğu bilinmektedir. Değersizleştirilen, yok sayılan sağlık çalışanları Covid19 pandemisiyle yeni ve vahim bir durumla karşı karşıya kalmıştır. Şeffaf yönetilmeyen bu süreçte yetersiz kişisel koruyucu ekipman, art arda alınan yanlış kararlar, sağlık emek örgütlerinin sürece dahil edilmemesi hazin sonuçlar doğurmuştur. Hak mücadelesi; idari baskılar, sürgünler, görevden almalarla engellenmeye çalışılmıştır” dedi.

Pandemi döneminde sağlık çalışanlarının tarih yazdığını ifade eden Yüksel,"Onların kayıplarından duyduğumuz acı tarifsizdir. Daha fazla kayıp yaşamamız için ertelenen iş sağlığı güvenliği yasası uygulanmalı, çalışan sağlığı güvenliği işyerlerinde önceliklidir. Sağlıkta şiddeti engelleyecek politikalar hızla hayata geçirilmelidir" diye konuştu