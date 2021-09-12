İzmir’de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu

12 Eylül 2021 Pazar, 00:59

Alınan bilgiye göre, Naldöken Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede yerde birinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede yerde hareketsiz buldukları kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemede cesedin Suriye uyruklu Hüseyin el-Muhammed’e ait olduğu tespit edildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma, ölen kişinin kafasında darbe izleri ile çevredeki çuvalda pompalı tüfek ve motorlu testere tespit etti.

Muhammed’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.