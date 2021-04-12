İzmir'de rant uğruna doğa katliamı!

12 Nisan 2021 Pazartesi, 10:41

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Çeşme'de, “Alaçatı Port”olarak bilinen alanda onaylanan imar planları ve kıyı kenar çizgisi değişikliği sonucunda yapılan fiziki müdahaleler sonucu doğa katliamı yaşanmaya başladı.

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin ortak yaptığı basın açıklamasında “Alaçatı sulak alanında (Alaçatı Port) devam eden inşaatlar, kanuna aykırıdır ve derhal durdurulmalıdır. Alaçatı Port”olarak bilinen alanda onaylanan imar planları ve kıyı kenar çizgisi değişikliği sonucunda yapılan fiziki müdahaleler nedeniyle “Alaçatı Sulak Alanı” nın doğal yapısı olumsuz etkilenmektedir. Söz konusu alanı mevsimlere göre sayıları ve türleri değişen bir biçimde üreme ya da göç güzergahı üzerinde mola ve beslenme amaçlı olarak kullandığı tespit edilen 150’nin üzerindeki kuş türü; alana özgü olarak varlığı tespit edilen su yılanı ve yine bilimsel çalışmalarla tespiti yapılan endemik/endemik olmayan flora ve faunaya sahip alanın; toplum ve doğa yararı doğrultusunda değerlendirilmesi gerekirken sermayenin talepleri doğrultusunda müdahaleye uğraması hiçbir şekilde kabul edilemez“ denildi.

'KAMU YARARINA AÇIKÇA AYKIRI'

Yapılan basın açıklamasında, ''özel çıkarlar için yürürlükte bulunan mevzuat ve kamu yararına açıkça aykırılığı nedeniyle İzmir 3.İdare Mahkemesinin E.2012/2133, K.2015/357 sayılı kararıyla iptal edildiği ve sonrasında yeni bir kıyı kenar çizgisi belirlenmediği tespit edilmiştir. 16.02.2021 tarihinde meydana gelen şiddetli rüzgar, İzmir kent genelinde etkili olurken ayrıca “Alaçatı Sulak Alanı” ile çevresinde hortuma dönüşerek ciddi hasara neden olmuştur. Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası İzmir Şubeleri olarak yaptığımız inceleme sonucunda; “Alaçatı Port”olarak bilinen alanda onaylanan imar planları ve kıyı kenarı çizgisi değişikliği sonucunda yapılan fiziki müdahaleler nedeniyle “Alaçatı Sulak Alanı”nın doğal yapısının olumsuz etkilendiği, ayrıca bu durumun şiddetli rüzgarın bölgede yarattığı hasar boyutunun yüksek olmasına neden olduğu tespit edilmiştir'' denildi.