İzmir'de tepki çeken görüntü... Salgın kimin umurunda?

05 Eylül 2020 Cumartesi, 12:40

Çay Mahalle-Yeni Garaj hattında sefer yapan 35 M 8758 plakalı yolcu minibüsünün, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği seferde, toplum sağlığı hiçe sayıldı. Koronavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesini ve uzmanların sosyal mesafe uyarılarını hiçe sayan minibüs şoförü, fazla sayıda yolcu alınca minibüsün kapısını kapatamadı. Manavkuyu semtinde çekilen görüntülerde, bir vatandaşın açık kapıdan sarkarak tehlikeli şekilde yolculuk ettiği görüldü.