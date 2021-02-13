İzmir'de toplu ulaşım 8 Mart Dünya Kadınlar Günün'de indirimli

13 Şubat 2021 Cumartesi, 15:25

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu'nun başkanlığında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) yapıldı. Meclis görüşmelerinden 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ne özel bir karar çıktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in önergesi üzerine oy birliğiyle alınan karar gereğince, 8 Mart Pazartesi günü tüm yolcular, toplu ulaşım araçlarına yüzde 50 indirimle binecek. Havalimanı, Baykuş, Bilet 35, Kontörlü Ulaşım Kartları, Yerleşke Öğrenci Tarifesi ile Oto Tahsis ve Bağlı Kalma Tarifesi uygulamanın dışında kalacak.

6 OTOBÜS FARKLI BELEDİYELERE HİBE EDİLECEK

Meclis'te farklı belediyelere hibe edilecek 6 otobüs için gündeme eklenen madde de görüşüldü. Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul ettiği karara göre; ESHOT Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı otobüsler Erzurum'un Şenkaya Belediye Başkanlığı'na, Sinop'un Ayancık Belediye Başkanlığı'na, Aksaray'ın Saratlı Belediye Başkanlığı'na, Manisa'nın Alaşehir Belediye Başkanlığı'na, Uşak'ın Banaz Belediye Başkanlığı'na, Aydın'ın Germencik Belediye Başkanlığı'na bedelsiz olarak hibe edilecek.

ÜRETİCİLERİN ZARARLARI GİDERİLECEK

2 Şubat'ta kenti etkileyen şiddetli yağışların ardından yaşanan sel felaketinden etkilenen üreticiler için de önemli bir karar alındı. Buna göre Aliağa, Bayındır, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Torbalı ilçelerinde yoğun yağış, derelerin ve sulama barajlarının taşması sonucu, köy yerleşim alanlarında ve tarımsal üretim alanlarında meydana gelen hasarın bir kısmı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak. Büyükşehir'in, köylünün üretim giderlerine destek olmak amacıyla, küçük ölçekli üreticilerin girdi kayıplarının yüzde 50’sini ödemesine yönelik madde, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. Bunun yanı sıra yine önceki gece etkili olan sağanak ile dolu yağışının ardından Çeşme Alaçatı ve Urla'da da zarar gören üreticilerin bu kapsamda değerlendirilmesine yönelik karar alındı.