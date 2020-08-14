İzmir'de üreticiye hibe desteği sürüyor

14 Ağustos 2020 Cuma, 08:03

Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Manda Yetiştiriciliğinin Yeniden Canlandırılması ve Desteklenmesi” projesi kapsamında Kınık’ın Du¨ndarlı ve Bergama’nın Dağıstan köyu¨nde 73 manda hibe etti. Böylece İzmir’de u¨reticilere dağıtılan manda sayısı 198’e ulaştı.

MİLLİ GELİRE KATKI

Du¨zenlenen törende konuşan İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, manda besiciliğini, İzmir’den başlayarak u¨lke genelinde yeniden canlandırmak istediklerini söyledi.

Mandacılığın, u¨zerinde yaşanılan bu toprakların en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade eden Başkan Soyer, “Du¨nyada en yaygın kullanılan peynirlerden mozerella peyniri, Doğu Akdeniz ve Anadolu’dan Batı Akdeniz’e doğru yayılmış olan mandaların su¨tu¨nden yapılıyor. Du¨şu¨nu¨n ki başka bir u¨lke, bu u¨lkenin mandasının su¨tu¨nden tu¨m du¨nyaya pazarladıkları bir marka yaratıyor. Böylece hem u¨reticisine hem u¨lkenin milli gelirine bu¨yu¨k katkı sağlıyor” dedi. Bereketli toprakların değerini bilerek İzmir’de yerelden kalkınmanın refah mu¨cadelesini yu¨ru¨ttu¨klerini belirten Soyer, şöyle konuştu, “Bu toprakların bize sunduğu nimetleri; adil, sağlıklı ve gu¨venilir bir u¨retimle yerelden du¨nyaya pazarlamayı hedefliyoruz. Son yıllarda yanlış tarım politikaları nedeniyle kır ile kentin ilişkisinin bozulduğunu, köylu¨nu¨n toprağını bırakıp kentlere göç ettiğini, işsizlik ve yoksulluk gibi pek çok sorunun ortaya çıktığını gördu¨k. Ancak biliyoruz ki bu dertlerin dermanı, bu sorunların çözu¨mu¨ tamamen bizim elimizde. Yeniden yerele, kırsala, köye ve buralardaki çiftçimize, köylu¨mu¨ze, u¨reticimize sırtımızı yaslarsak, bereketli topraklarımıza sarılırsak, tu¨m bu sorunları aşmak çok kolay.”