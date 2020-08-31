İzmir’de zafer turu
İzmir’de 30 Ağustos kutlamaları yasaklara karşın coşkuyla kutlandı.
Resmi törenlere CHP’li vekiller ve belediye başkanları eksiksiz katıldı. Sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in üstü açık otobüsle bando eşliğinde halkı selamlamasına izin verilmedi. Soyer, halka söz verdiği Zafer Turu’na bisikletiyle katıldı. Yüzlerce İzmirli alkışlarla destek verdi.
AYRI KUTLADILAR
CHP İzmir İl Örgütü 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda kutlama töreni düzenledi. Törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, parti meclisi üyeleri, ilçe başkanları, kadın kolları temsilcileri ve il yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, 7-17 yaş arası gençlere yönelik etkinlik düzenledi. Büyük zaferin anısına hazırlanan kutlama programı kapsamında survivor parkuru, penaltı atışları, basketbol atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, çuval ve çember isabet yarışları gibi eğlenceli aktiviteler yapıldı. Buca’daki kutlamaların adresi İzmir’in gözbebeği Atatürk Maskı oldu.
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