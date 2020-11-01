İzmir'deki depremde bir doktor daha hayatını kaybetti
Türk Tabipleri Birliği (TTB), İzmir'de meydana gelen yıkıcı depremde Dr. Hüsnü Kırabalı'nın hayatını kaybettiğini açıkladı. Kırabalı'nın eşi ve çocuğu enkazdan sağ çıkarıldı.
İzmir'de yaşanan depremde Dr. Hüsnü Kırabalı hayatını kaybetti.
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen depremde meslektaşımız Dr. Hüsnü Kırabalı'yı kaybettik. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağolsun." denildi.
Ankara Tabip Odası da bir açıklama yayımlayarak, "İzmirde yaşanan depremde değerli meslektaşız Dr. Hüsnü Kırovalı’yı kaybettik. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı, sabır diliyoruz. Çok üzgünüz.." dedi.
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