İzmir'deki depremde bir doktor daha hayatını kaybetti

01 Kasım 2020 Pazar, 16:45

İzmir'de yaşanan depremde Dr. Hüsnü Kırabalı hayatını kaybetti.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından yapılan açıklamada, "Ege Denizi'nde meydana gelen depremde meslektaşımız Dr. Hüsnü Kırabalı'yı kaybettik. Acımız tarifsiz. Hepimizin başı sağolsun." denildi.

Ankara Tabip Odası da bir açıklama yayımlayarak, "İzmirde yaşanan depremde değerli meslektaşız Dr. Hüsnü Kırovalı’yı kaybettik. Ailesine, sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı, sabır diliyoruz. Çok üzgünüz.." dedi.