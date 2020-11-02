İzmir'deki depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi serbest bırakıldı
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Konya'da sosyal medyadan provokatif paylaşım yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A. ile E.S. (17), serbest bırakıldı.
Konya'da ikamet eden E.S. ve A.A. iddiaya göre Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen çok sayıda kişinin ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına yol açan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşımlar yaptı.
Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
İfadelerinin ardından serbest bırakılan 2 kişi hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlarından yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
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