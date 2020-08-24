İzmir'deki festival, bu yıl organizatör firmaya takıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği 38. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri organizatör firmanın iptal dilekçesi vermesi nedeniyle ertelendiği açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
24 Ağustos 2020 Pazartesi, 20:50
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İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklama ile organizatör firmanın iptal dilekçesi vermesi nedeniyle 38. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri ertelendiğini duyurdu. 

Açıklama şu şekilde:

Üzülerek belirtiyoruz ki 38. Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri işin yüklenicisi olan organizatör firmanın iptal dilekçesi vermesi nedeniyle firma hakkında hukuki süreç başlatılarak ertelenmiştir.

Kültür ve sanat üretiminin her daim destekçisi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi oluşan bu durumun karşısında çözüm üretmek adına yeni bir planlama yapmaktadır.Bu planlama kapsamında önceliğimiz sağlık ve hijyen tedbirleri alınan salonlarımızda tiyatro gösterimlerini gerçekleştirmek  ve sanatseverlerle buluşturmaktadır.Seyircili etkinliklerin iptal edilmesi durumunda  ise tiyatro oyunları dijital  medyada gösterilecektir


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