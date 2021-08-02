İzmir’den Artvin, Adana ve Muğla’ya destek

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:33

Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarına karşı büyük bir mücadele yürütülürken, İzmir Büyükşehir Belediyesi hem söndürme ekipleri, hem de insani yardım malzemeleri göndererek bu mücadeleye destek oluyor. Antalya Manavgat, Muğla Marmaris, Bodrum ve Milas yangınlarının söndürülmesi için lojistik destek sağlayan Büyükşehir Belediyesi toplamda 10 itfaiye, 10 park bahçeler, 4 İZSU, 2 fen işleri personeli ile 15 arozöz ve tanker ile Antalya ve Muğla bölgesindeki yangınlara müdahale çalışmalarına katıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muğla’daki yangınlar nedeniyle mağdur olan vatandaşlar için de bölgeye yardım malzemesi gönderdi. Beyaz eşya ve hijyen malzemelerinden oluşan 5 araçlık yardım konvoyu İzmir’den yola çıktı.

ADANA'YA YARDIM ELİ

Önceki günlerde ise Adana’nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan yangından zarar gören yurttaşlar için beyaz eşyadan deterjana kadar pek çok ihtiyaç malzemesinin bulunduğu 7 araç, 14 personel ile İzmir’den Adana’ya gitti. Adana’ya giden yardım malzemeleri arasında buzdolabı, çamaşır makinesi, set üstü ocak, halı, yastık, battaniye, portatif yatak, çay, şeker, havlu kağıt-tuvalet kağıdı, tek kullanımlık yüz havlusu, karton bardak, ıslak mendil, el feneri, pil, sıvı sabun, şampuan, bulaşık ve çamaşır deterjanı yer aldı.

ARTVİN'E DESTEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçen hafta da Artvin’in Arhavi ilçesinde yoğun yağışla birlikte dere taşması sonucunda yaşanan sel felaketinden hemen sonra Başkan Tunç Soyer’in talimatıyla bir kamyon ve 2 kamyonetle yardım malzemesi gönderdi. Dün de ek olarak 2 araç ve 4 personelle birlikte 20 buzdolabı, 20 televizyon, 20 set üstü ocak ilçeye yollandı.

ZOR GÜNLER DAYANIŞMA İLE AŞILANACAK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in geçen yıl 30 Ekim’de yaşadığı deprem felaketini hatırlatarak, “Zor günlerimizde tüm Türkiye yanımızdaydı, sıra bizde. Dayanışmayla aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yok. Türkiye bu zor günleri dayanışmayla aşacak” dedi.