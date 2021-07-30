İzmir'in kalbi Konak’ta riskli yapılar dönüşecek

İzmir'in kalbi Konak’ta riskli yapılar dönüşecek
Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Hatay bölgesindeki riskli yapıların dönüşümü ile ilgili kararı bir sonraki aya ertelemedi ve belediye meclisini olağanüstü topladı.
“Mevcut Plandaki Durumu Korunacak Alan (K)” sınırlarının belirlenmesi ile ilgili meclise sunulan plan notları tüm siyasi parti gruplarının onayını alarak oybirliği ile kabul edildi.
Alınan kararın kent için çok önemli olduğunu dile getiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, kararın İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı toplantısına yetişmesi gerektiğinin ve bu nedenle olağanüstü toplantı düzenlediklerinin altını çizdi.
Batur şöyle konuştu: “Toplanmamızın nedeni alınan kararın ağustos ayında büyükşehir belediye meclisine yetişmesi ve bu konuda gecikme yaşanmaması gerekliliği. Büyükşehir belediyesinin Hatay bölgesinin K sınırları ile ilgili revizyon kararı üzerine, gerekli revizyon yerine getirildi. Alsancak bölgesi ile ilgili planlar daha önce kabul edilmişti. Konak için önemli bir karar. Umuyoruz ki büyükşehir meclisinden de bizde olduğu gibi hızlı bir şekilde geçer. Önümüzdeki hafta hem grup hem meclis toplantılarımızı gerçekleştireceğiz. Ancak bu kararın, beş aylık süreyi aşmaması için ağustos ayı toplantısında büyükşehir meclisinden geçmesi gerekiyor. Bu nedenle acil ve olağanüstü toplantımızı gerçekleştirdik.
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