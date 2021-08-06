İzmir'in yüzde 75’i aşılandı

06 Ağustos 2021 Cuma, 07:21

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Daha sağlıklı günlere ulaşmak için kolları sıvıyoruz” dedi. Sağlık Bakanlığı’nın ‘Covid-19 Bilgilendirme Platformu’nda İzmir, yüzde 75’lik aşılama oranıyla mavi kategoriye girdi. İzmir, mavi kategoride yer alan 10’uncu il oldu. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Güzel İzmir’imizde aşılama oranı, duyarlı hemşerilerimiz sayesinde yüzde 75’i buldu. 17-23 Temmuz arası, illere göre haftalık vaka sayımız ise 100 binde 33.43 olarak açıklandı. Haydi İzmir, daha sağlıklı günlere ulaşmak için kolları sıvıyoruz” ifadelerini kullandı.