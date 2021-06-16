İzmit Körfezi’ni kırmızıya boyayan o firmanın kapısına mühür vuruldu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bırakılan atık madde ile İzmit Körfezi’ni ve Kilez Deresi’ni kırmızıya bürüyen firmanın faaliyetleri durduruldu. Firma kapsına zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.
Olay, 2 Haziran tarihinde Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kilez Deresi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, dere üzerinde faaliyet gösteren ‘’Eral Atık Yönetim A.Ş.’’ isimli firmaya ait atık yönetimi tesisinden deşarj edilen atık sıvı madde, önce Kilez Deresi’ni, daha sonra ise İzmit Körfezi’ni kırmızıya bürüdü.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde, dere ve İzmit Körfezi’ni kırmızıya bürüyen atık maddenin atık yönetimi tesisinden kaynaklandığı tespit edildi.
TESİS MÜHÜRLENDİ
Yapılan incelemelerin ardından Gayri Sıhhi Müesseseleri İnceleme Kurulu tarafından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden uygunluk görüşü alınıncaya kadar tesisinin faaliyetten men edilmesi kararı verildi. Alınan kararın ardından ise dün akşam firmanın kapısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve polis ekipleri tarafından mühür vuruldu.
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