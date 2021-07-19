İzmit'te otomobil fabrikasında iş cinayeti: Üzerine metal malzemeler düşen Koreli işçi öldü

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 15:59

İş cinayeti, dün Alikahya Mahallesi’nde meydana geldi. Otomobil fabrikasında uzun yıllardır makine bakım işlerinde çalışan Güney Koreli J.Y. Kim’in üzerine metal malzemeler düştü.

Ağır yaralanan işçi, fabrikaya gelen 112 Acil ekibi tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. J.Y. Kim yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

J.Y. Kim’in cenazesinin Güney Kore’nin başkenti Seul’e gönderileceği belirtildi.