Jandarma Genel Komutanlığı: Lice'de 3 şüpheli yakalandı
Jandarma Genel Komutanlığı, Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Lice'de gerçekleştirilen operasyonda 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice’de gerçekleştirilen operasyonda; 1 ton 207 kilo esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi, 21 kilo skunk maddesi ve 1 av tüfeği ele geçirilerek olayla alakalı 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Özgür Özel'den Bakan Selçuk'a sert tepki
- Balayı yaramış
- Düğünde salgın önlemini hatırlatan polise sürgün
- Kanal İstanbul projesinde jet hızıyla uygulama
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
Video Haberler
- 'Sizi de tutuklayacaklar'
- ''Ben buraya tekrar geleceğim, eşkıyalar''
- Baltayla kapısına gitmiş
- Kadirova'nın ağabeyi, Ünal'a çektiği videoyla seslendi
- Erken seçim için tarih verdi
- Enişteniz kim? sorusuna böyle yanıt verdi!
- Arnavutköy'de cinayet; evi basıp kurşun yağdırdı
- Ankara'da 858 bin liralık vurgun yaptılar!
- Bursa'da çimlere basma kavgası kamerada
- Sınırda askeri araç devrildi: 16 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Koca: Karşımızda artık iki virüs var
- Rıdvan Dilmen baltayı taşa vurdu!
- “Mermer tozu aldığını beyan eden otel denetimden geçmiş”
- CHP'li Cihaner'den muhalefet liderlerine 'HDP' çağrısı
- 9 ay şantajla tecavüze uğradı: Zanlı serbest
- Özgür Özel'den Bakan Selçuk'a sert tepki
- Balayı yaramış
- Düğünde salgın önlemini hatırlatan polise sürgün
- Kanal İstanbul projesinde jet hızıyla uygulama
- 'Sizi de tutuklayacaklar'