Jandarma Genel Komutanlığı: Lice'de 3 şüpheli yakalandı

26 Eylül 2020 Cumartesi, 13:51

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yıldırım-7 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, Lice’de gerçekleştirilen operasyonda; 1 ton 207 kilo esrar maddesi, 3 bin 101 kök skunk bitkisi, 21 kilo skunk maddesi ve 1 av tüfeği ele geçirilerek olayla alakalı 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.