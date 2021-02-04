Japon boya markası Türkiye'de birinci yılını kutluyor
Japon boya markası Nippon Paint, Türkiye pazarına girişinin birinci yılını kutluyor. Şirket, mimarlık ve tasarım dünyası ile 10 Şubat’ta online olarak gerçekleştireceği buluşmada yeni ürünlerini sunacak.
“Özgün tasarımların destekleyici gücü” sloganıyla çözüm ortağı olduğu mimar, iç mimar ve tasarımcılarla bir araya gelecek şirket, kalıplaşmış dekorasyon çözümlerinin dışında farklı alternatifler arayan proje tasarlayıcılarıyla hedeflerini paylaşacak.
Berlin merkezli Plastique Fantastique’in ortakları Yena Young ile Marco Canevacci ve Avrupa’nın öncü kentsel tasarım, mimarlık stüdyolarından biri olan Danimarkalı çok disiplinli tasarım ofisi SLA'nın ortağı Rasmus Astrup, bu kapsamda etkinliğe katılacaklar.
AYDA TANITIMI DA YAPILACAK
Şirketin tanımında ayrıca 13 yıldır düzenlediği Asya’nın en önemli tasarım ödüllerinden Asia Young Designer Awards’ın (AYDA) Türkiye ayağı da yer alacak. 16 ülkede eş zamanlı düzenlenen Asia Young Designer Awards’ın bu yılki teması “Empati için Tasarla 2021” olarak belirlendi. Asia Young Designer Awards’ın başvuru süreci başladı.
2008 yılından bu yana aralarında Çin, Singapur ve Japonya gibi ülkelerin de bulunduğu 16 ülkedeki 1.200'den fazla üniversitede okuyan 35.000'in üzerinde öğrencinin katıldığı AYDA’ya bu yıl Türkiye’deki üniversitelerin öğrencileri de başvurabiliyor. Organizasyon çerçevesinde kişiye özel rehberlik hizmetleri ve deneyimli profesyonel isimler tarafından gerçekleştirilen atölyeler sayesinde Türkiye’nin yetenekli tasarımcıları, sektörün uzmanlarıyla bir araya gelme imkanı da bulacak.
AYDA İLE HARVARD’DA EĞİTİM FIRSATI
“Mimarlık” ve “İç Mimarlık” olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen AYDA’da her bir kategorinin ulusal kazananı global yarışmaya girmeye hak kazanacak. Global yarışmanın kazananı, “Asia Young Designer of the Year” unvanı ile Harvard University Graduate School of Design’da 6 haftalık Design Discovery Programı’na katılma fırsatı yakalayacak.
Ayrıntılı bilgi ve yarışmaya katılım koşullarını incelemek isteyenler Nippon Paint Türkiye web sitesi nipponboya.com/tr/ayda üzerinden detaylara ulaşabiliyor.
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