Japonya Başbakanı Suga ve IOC Başkanı Bach'tan "başarılı olimpiyatlar" mesajı
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide ile Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Tokyo Olimpiyatlarının başarılı şekilde düzenleneceğine inandıklarını söyledi.
Başbakan Suga, haftaya yapılacak Tokyo Oyunlarının açılış seremonisi dolayısıyla Japonya'da bulunan IOC Başkanı Bach'ı kabulünde, turnuvanın başarılı şekilde düzenlenmesinin küresel dayanışmayı güçlendireceğini kaydetti.
Suga, "Kovid-19'a karşı büyük mücadelemiz sürerken, insanoğlunun bilgelik ve gayretle bu krizin üstünden gelerek dayanışma göstereceğimize yönelik kuvvetli bir mesaj vermemiz her şeyden önemlidir." diye konuştu.
Oyunlar kapsamında alınan salgın tedbirlerine uyulması amacıyla IOC'nin tüm çabayı göstereceğine inandığını kaydeden Suga, "Olimpiyatlar geleceğimizi yönlendirecek genç nesillerin hayallerini taşıyor." dedi.
Bach da dünyanın birçok ülkesinden yüz milyonlarca kişinin bu turnuvayı takip edeceğini ve salgına rağmen Japonya'nın bu turnuvayı başarıyla düzenlediğini gözlemleyeceğini söyledi.
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