Japonya Başbakanı Suga'dan Biden'a 'ikili ittifak' mesajı
Japonya Başbakanı Suga, 3 Kasım seçimlerinden ABD'nin 46. başkanı olarak çıkan Demokrat aday Biden ile iki ülke ittifakını güçlendirmeyi beklediğini söyledi.
Basın mensuplarına konuşan ve Joe Biden'ı tebrik eden Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Japonya ve ABD'nin özgürlük ve demokrasi gibi temel değerleri paylaşan "iki müttefik ülke" olduğunu söyledi.
Suga, "Biden ve Harris'i kalpten kutlarım. Evrensel değerleri paylaşan iki müttefik ülke Japonya ve ABD'nin ittifakını güçlendirmek ve Hint-Pasifik refahı ve barışını sağlamak için beraber çalışmak isterim." dedi.
Sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında Suga, "Japonya-ABD ittifakını daha da kuvvetlendirmek için sizinle çalışmayı arzu ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.
Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu da mesajında, "İkili ilişkileri daha ileri taşımak ve dünyanın karşı karşıya kaldığı zorlukların üstesinde gelmek için yeni yönetimle çalışmayı umuyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
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