Japonya hazirana kadar 100 milyon doz Pfizer aşısı almayı hedefliyor
Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'dan haziran ayına kadar 100 milyon doz yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı tedarik etmeyi planlıyor.
Covid-19 Aşılanmasından Sorumlu Kabine Üyesi Kono Taro, düzenlediği basın toplantısında, aşı tedariki ve uygulamalarına yönelik değerlendirmede bulundu.
Kono, Avrupa Birliği (AB) ihracat kontrollerinin elvermesi halinde, Pfizer'dan hazirana kadar ülke nüfusunun yarısına yetecek dozda Covid-19 aşısı tedarik edileceğini söyledi.
Kyodo ajansının haberine göre, Pfizer aşısının 420 bin dozluk 5. kısmı hafta başında ülkeye ulaşacak. Firmadan, hazirana kadar toplam 100 milyon doz aşının alınması hedefleniyor.
Kono Taro, Pfizer'ın tedarik ettiği şişeciklerden aşının son dozunu çekebilecek özel şırınga eksikliği nedeniyle planlandığı kadar kişinin aşılanamayabileceği endişelerine de değindi.
Şişeciklerden tipik şırıngaların 5 doz, yeni şırıngaların ise 6 doz çekebildiğini anımsatan Kono, yeni tedarik edilecek şırıngalar sayesinde daha fazla kişinin aşılanacağını söyledi.
Pfizer aşısı için geçen ay Sağlık Bakanlığı onayı verilirken, AstraZeneca üretimi aşı ise onay almayı bekliyor.
Hükümet, şimdiye kadar toplam 314 milyon doz aşının, BioNTech-Pfizer, AstraZeneca ve Moderna firmalarından sipariş edildiğini açıklamıştı.
Video Haberler
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
- Toplantıda skandal sözler! İşine son verildi
- Yol verme kavgasında minibüs şoförünü dövüp bıçakladılar
En Çok Okunan Haberler
- Milli Eğitim Müdürlüğü'nden flaş karar
- ATV'deki programda yeni skandal
- Süleyman Soylu, CHP'li ilçe başkanından helallik istedi
- Torunum benden süt istedi alamadım diyen emekli var
- Son ankette çarpıcı sonuçlar!
- Tevfik Göksu'yu üzecek 'İmamoğlu' kararı
- Aytun Çıray, uluslararası kuruluşun anketini açıkladı
- Erkan Baş: İspat edemem ama yemin edebilirim
- Erdoğan'ın hayali gerçek olamadı
- Hüseyin Temurtaş isimli erkek evli olduğu kadını öldürdü