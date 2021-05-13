Japonya hükümetinden 3 ülkede bulunan yabancıların girişini yasaklama kararı

Covid-19 salgınında virüsün daha bulaşıcı olduğu belirtilen Hindistan mutasyonu dünyayı alarma geçirirken, Japonya’da hükümet söz konusu riske karşı yeni bir tedbir kararı aldı.

İHA
13 Mayıs 2021 Perşembe, 10:03
Japonya hükümetinden 3 ülkede bulunan yabancıların girişini yasaklama kararı
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Japonya hükümeti, virüsün Hindistan mutasyonunun ülkede yayılışını önlemek adına ülkeye varışlarından önceki 14 gün içinde Hindistan, Nepal veya Pakistan’da bulunan yabancı uyrukluların ülkeye girişinin yasaklanacağı bildirildi.

Son olarak bugün itibariyle yeniden giriş izni alarak Japonya’dan ayrılan daimi ikamet izni bulunan yabancı uyruklular ve aileleri ile Japon vatandaşlarının eş ve çocuklarının uygulamadan muaf tutulacağı öğrenildi.

Özel daimi ikamet statüsüne sahip yabancı uyrukluların da yasak kapsamına alınmayacağı ifade edildi.


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