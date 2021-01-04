Japonya İmparatoru Naruhito'nun evine gizlice girdi: Tanışmak istedim
Japonya İmparatoru Naruhito'nun evine gizlice giren bir kişi imparatorluk muhafızları tarafından yakalandı. İsmi açıklanmayan şahıs, "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dedi.
Japonya'da İmparator Naruhito ve aile üyelerinin yaşadığı Chiyoda'daki İmparatorluk Sarayı içinde bulunan konut kompleksine bir kişi izinsiz girdi.
İzinsiz giren ve iki saat sonra fark edildiği iddia edilen şüpheli imparatorluk muhafızları tarafından yakalandı.
29 yaşındaki ismi açıklanmayan şahsın, normal şartlarda çok sıkı şekilde korunan ikametgaha o esnada yakınında koruma bulunmayan konukevi üzerinden sızdığı belirtildi.
Tutuklanan şüphelinin polise "İmparatorluk ailesi üyeleri ile tanışmak istedim" dedi.
Olay basına yansırken, şahsın herhangi bir imparatorluk ailesi mensubu ile karşılaşıp karşılaşmadığına dair açıklama yapılmadı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: NTV
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