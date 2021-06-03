Japon medyasından 'Suga, erken seçim çağrısı yapacak' iddiası

03 Haziran 2021 Perşembe, 10:45

Suga, Japonya'nın koronavirüs salgınını kontrol altına almakta zorlanmasına karşın Olimpiyat Oyunları'nı gerçekleştirme konusunda kararlı bir duruş gösteriyor.

Asahi Gazetesi'nin iktidar partisindeki birçok üst düzey isme dayandırdığı haberinde, Japon hükümetinin muhtemel erken seçim öncesinde yeni bir ekonomik canlandırma paketi geçirmeyi planladığı belirtildi.

"Yeni bir canlandırma paketini gözden geçirmiyoruz," diyen hükümetin baş sözcüsü Katsunobu Kato, "Ancak ekonomiyi canlandırma gereğini görüyoruz ve gerekli adımları esnek bir şekilde atmayı umuyoruz" dedi.

KOALİSYON ORTAĞIYLA ANLAŞTI

Medyada yer alan haberlere göre, Başbakan Suga mevcut parlamento döneminin 16 Haziran'da sona erdikten sonra tekrar uzatılmaması konusunda dün iktidardaki koalisyon ortağının lideriyle anlaştı.

Asahi'nin haberine göre, Japon hükümeti şimdilik ek bütçe düzenlemeyecek ve koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda acil harcamaların yapılması için rezervlerdeki yaklaşık 4 trilyon yenlik (36.60 milyar dolar) paradan faydalanacak.

Hükümetin halkla ilişkiler birimiyse Başbakan Suga'nın seçim planı konusunda Asahi Gazetesi'nin yaptığı habere ilişkin sorulara yanıt vermedi.

PARLAMENTO KAPANIYOR

İktidar partisinin parlamenterlerinden Shoji Nishida geçen hafta Reuters'a yaptığı açıklamada, "İlave bütçeye ihtiyaç duyduğumuz aşikâr fakat parlamento kapanıyor bu yüzden bu bütçeyi geçirecek zamanımız yok" dedi.

Nishida açıklamasının devamında, "Fakat yeni bir canlandırma paketinin ve ilave bir bütçenin hazırlanması konusunda parti içi istişareler olmalıdır" dedi.

Salgınla mücadele etmeye odaklanacağını belirten Başbakan Suga, Japonya'nın koronavirüse karşı sıkı tedbirler eşliğinde Olimpiyat Oyunları'nı gerçekleştireceğini ifade etti.