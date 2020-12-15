Japonya olimpiyatları tartışıyor: Yapılsın mı, yapılmasın mı?
Ankete katılanların yüzde 31'i, 2021 yazına alınan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın ertelenmesinden yana.
Japonya'da kamu yayıncısı NHK'nin yaptığı ankete katılanların yüzde 32'si, 2021 yazına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın iptal edilmesi gerektiğini düşünüyor.
NHK'nin haberine göre, hafta sonu telefonla düzenlenen "Tokyo Olimpiyatları'nın akıbeti" konulu ankete 1200'den fazla kişi katıldı.
Ankette yöneltilen "Tokyo 2020 düzenlenmeli mi?" sorusuna katılımcılar, yüzde 27 oranında "evet" yanıtını verdi.
Katılımcıların yüzde 32'si, bu soruya "olimpiyatlar iptal edilmeli" cevabını verirken, yüzde 31'i ise "organizasyon ertelenmeli" görüşünü savundu.
Ekim ayında düzenlenen ankette "düzenlenmeli" diyenlerin oranı yüzde 40, "iptal edilmeli" diyenlerin oranı yüzde 23, "ertelenmeli" diyenlerin oranı yüzde 25 çıkmıştı.
ABE "İNANDIRICI DEĞİL"
Hafta sonu anketinde, önceki Başbakan Abe Şinzo'nun ofisinin, "siyasi fonları kontrol yasasını" ihlal ederek Abe taraftarları için düzenlediği "Sakura-kai" yemek harcamaları da soruldu.
Soruşturma süreci geçiren olaya ilişkin, katılımcıların yüzde 11'i Abe'nin açıklamalarını "ikna edici" bulduğunu, yüzde 45'i ise Abe'ye inanmadığını belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem
Video Haberler
- Kuyruğu üzerinde durabilen kanguru hayrete düşürdü
- ‘Bir koç, bir keçi ve üç koyun tarafından esir alındık’
- Maske uyarısı yapan polise saldırıp, kaçmaya çalıştı!
- CHP'li Subaşı'dan AKP'li Tevfik Göksu'ya 'tören' yanıtı
- CHP'li vekil tek tek saydı, Bakan: Duyuyoruz, duyuyoruz
- Kılıçdaroğlu'nu destekler misiniz? sorusuna yanıt
- CHP'li vekilden rapçileri kıskandıracak performans
- Soylu konuştu, AKP'liler ve HDP'liler birbirine girdi
- Sağlık Bakanlığı personeline kötü haber
- Çin aşısı yaptıran profesörlerden 'yan etki' açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
- Melih Gökçek yargı önüne çıkıyor
- MEB'den son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
- İçişleri Bakanlığı’ndan 81 ile yeni genelge
- Ekrem İmamoğlu, meclisin çatı kararını veto etti
- Uşak'ta patlamalar: Çok sayıda yaralı
- Çavuşoğlu: Seçim olsa da iktidar size verilmeyecek
- ABD'den Türkiye'ye yaptırım kararı
- Erdoğan'dan yılbaşında kısıtlama açıklaması
- Benzin ve motorine zam!
- Van'da deprem