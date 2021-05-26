Japonya'da Covid-19'a karşı OHAL üç hafta uzatılabilir
Japonya'da yeni tip koronavirüse (Covid-19) uygulanan olağanüstü halin (OHAL) iki ya da üç hafta uzatılması planlanıyor.
Sağlık Bakanı Tamura Norihisa, Covid-19 vaka durumu ile 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan OHAL'e ilişkin açıklama yaptı.
Artış trendini koruyan vaka oranının sağlık sistemini olumsuz etkilediğini kaydeden Bakan Tamura, OHAL'in uzatılabileceğini söyledi.
Tamura, "OHAL'in uzatılması önümüzde duruyor. Son kararımızı, uzman heyetin tavsiye içeren değerlendirmesi üzerine alacağız." dedi.
Kyodo ajansının haberine göre Tokyo ve Osaka dahil 9 eyalette 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan uygulama 13 Haziran ya da 20 Haziran'a uzatılacak.
Pazar günü Okinawa'da yürürlüğe giren OHAL ise planlandığı üzere 20 Haziran'da sona erecek.
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