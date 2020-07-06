Japonya’daki sel felaketinde ölü sayısı 26’ya yükseldi 11 kişi kayıp

06 Temmuz 2020 Pazartesi, 09:25

Japonya’nın Kyushu bölgesindeki Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde cumartesi görülen şiddetli yağışın ardından meydana gelen sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları dün gece de devam etti. Çevre eyaletlerden bölgeye gönderilen kurtarma ekipleri ve emniyet güçleri ile yaklaşık 10 bin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin katıldığı çalışmalarda Hitoyoshi ve Yatsushiro şehirleri ile Ashikita ve Tsunagi kasabalarında ulaşılan cesetlerle ölü sayısının 26’ya yükseldiği açıklandı. 15 kişinin durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, kayıp 11 kişiyi arama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

203 BİNİ AŞKIN KİŞİYE TAHLİYE

Cumartesi günü Kumamoto ve Kagoshima eyaletlerinde görülen sağanak yağış bölgedeki Kuma Nehri başta olmak üzere akarsuların taşmasına neden olmuş, yaşanan sel felaketinin ardından 203 bin 200 bölge sakini için tahliye emri yayınlanmıştı. 100’den fazla sığınağın kurulduğu afet bölgesinde yağışın Salı gününe dek sürmesi bekleniyor.



