Japonya'dan Covid-19 tedavisi için "Baricitinib" ilacına onay
Japonya Sağlık Bakanlığı uzman heyeti Covid-19 tedavisi için "Baricitinib" ilacını onayladı.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı uzman heyeti, romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" haplarının koronavirüs tedavisinde kullanılmasını onayladı.
Kyodo ajansının haberine göre, ABD'li Eli Lily üretimi romatizmal eklem iltihabı ilacı "Baricitinib" hapları, bakanlık bünyesindeki uzman sağlık heyet tarafından uygun bulundu.
Firma ilacın onayı için bakanlığa aralıkta başvuru yapmıştı. Bakanlığın bir ay içerisinde ilacın kullanımını resmen onaylaması bekleniyor.
"Baricitinib" ABD'de, oksijen takviyesine ihtiyaç duyan Covid-19 hastalarının tedavisinde anti-viral "Remdesivir" ilacına ek olarak kullanılması kabul edilmişti.
Japonya hükümeti Covid-19 tedavisinde şimdiye kadar "Remdesivir" ve "steroid dexamethasone" ilaçlarını onayladı.
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