Japonya'dan Kuzey Kore'ye 'yeni füze' eleştirisi: Bu bir meydan okumadır

Japonya, Kuzey Kore'nin kıtalararası balistik füzelerin (ICBM) geliştirilmiş versiyonunu sergilemesine tepki gösterdi. Japonya’da Savunma Bakanı Kişi Nobuo, “Teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır” dedi.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2020 Çarşamba, 10:57
Japonya'dan Kuzey Kore'ye 'yeni füze' eleştirisi: Bu bir meydan okumadır
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Japonya’da Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore’de hafta sonu Kore İşçi Partisinin (WPK) 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan törene ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore'nin ısrarla saldırı reaksiyonlarını çeşitlendirmenin peşinde olduğunu belirten Kişi, "Kuzey Kore, aralıksız ve hızlıca saldırı kapasitesini güçlendiriyor. İlgili ülkeler ve Japonya açısından istihbarat toplama, müdahale tavrı ve teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır" dedi.

Kişi, Pyongyang üzerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının uygulanmasına yönelik uluslararası toplumla iş birliğini sürdüreceğini söyledi.


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