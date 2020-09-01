J.K Rowling'den yeni hikâye: 'Ickabog'

01 Eylül 2020 Salı, 16:46

Dizi şeklinde ve ücretsiz olarak yayımlanacak olan "Ickabog", J.K. Rowling’in bundan on yıl kadar önce, kendi çocuklarına uykudan önce anlatmak için kaleme aldığı özgün bir masal.

İlk üç bölümü resmî internet sitesinden ve İngilizce olarak yayımlanan hikâye, ilk kez 26 Mayıs 2020’de okurlarıyla buluştu. Daha sonra ise siteye 10 Temmuz 2020’ye kadar hafta içi her gün yeni bölümler eklendi.

Hayali bir ülkede geçen ve J.K. Rowling’in diğer çalışmalarıyla hiçbir bağı olmayan Ickabog, yazarın metinlerinde sık sık işlenen temaları da içeren tek bir hikâyeden oluşuyor.

Çocuklarının çok sevdiği bu hikayeyi Covid-19 salgını döneminde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında paylaşmaya karar veren Rowling, bunu çocukları, anne - babaları ve çocuklarla ilgilenenleri eğlendirmesi için yapmış.

J.K. Rowling, basılı ve e-kitap versiyonları da aralık ayında yayımlanacak olan "Ickabog"un satışından elde edilecek teliflerin tamamını İngiltere ve dünyada pandemiden zarar gören kişilere yardım eden projelere bağışlayacak.

J.K. Rowling’in Türkiye’deki yayıncısı Yapı Kredi Yayınları'nın internet adresinden 1 Eylül 2020 ve 16 Ekim 2020 tarihleri arasında dizi şeklinde yayımlanacak olan "Ickabog"a 23 Ekim 2020 tarihine kadar http://www.ykykultur.com.tr/ickaboghikaye adresinden ulaşılabilecek.

"Ickabog"un basılı ve e-kitap versiyonları da aralık ayında yine Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkacak.

Yapı Kredi Yayınları, hikâyenin internet sitesi üzerinden yayımlandığı süre içinde bir de resim yarışması düzenleyecek. Çocuklara özel bu yarışmada kazanan resimler kitabın Türkiye baskısında yer alacak.