J.K. Rowling'in kitabının Türkiye baskısında yer alacak çizimler aranıyor

15 Eylül 2020 Salı, 16:04

1 Eylül’den bu yana dünyaca ünlü yazar J.K. Rowling’in kendi çocukları için yazdığı masal "Ickabog"u internet sitesi üzerinden, dizi şeklinde yayımlayan Yapı Kredi Yayınları, bu kitap için bir resim yarışması düzenliyor. Çocuklar için düzenlenen yarışmada kazanan resimler kitabın Türkiye baskısında yer alacak.

Kitapta yayımlanacak resimlerin seçim sürecinde yer almayacak olan yazar J.K. Rowling, "Ickabog"un satışından elde edilecek olan teliflerin tamamını İngiltere ve dünyada pandemiden zarar gören kişilere yardım eden projelere bağışlayacak.

Bitiş tarihi 23 Ekim 2020 saat 18:00 olan resim yarışmasının başvuruları, çocukların ebeveynleri ya da yasal temsilcileri tarafından yalnızca http://www.ykykultur.com.tr/ickabogyarisma adresinden yapılabilecek.

'ICKABOG'

Ickabog, J.K. Rowling’in bundan on yıl kadar önce, kendi çocuklarına uykudan önce anlatmak için kaleme aldığı özgün bir masal. Hayali bir ülkede geçen ve J.K. Rowling’in diğer çalışmalarıyla hiçbir bağı olmayan Ickabog, yazarın metinlerinde sık sık işlenen temaları da içeren tek bir hikâyeden oluşuyor. Çocuklarının çok sevdiği bu hikayeyi Covid-19 salgını döneminde yaşanan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında paylaşmaya karar veren Rowling, bunu çocukları, anne - babaları ve çocuklarla ilgilenenleri eğlendirmesi için yapmış.