Joachim Löw: “Oyuncularımız her zamankinden daha iyi durumda”
Yarın oynanacak Türkiye hazırlık maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, “Oyuncularımız her zamankinden daha iyi bir durumda” dedi.
Yarın oynanacak Türkiye hazırlık maçı öncesi yapılan basın toplantısında konuşan Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, “Oyuncularımız her zamankinden daha iyi bir durumda” dedi.
UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları öncesi gerçekleştirilecek Almanya-Türkiye hazırlık maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısına Alman milli takım oyuncuları Julian Brandt ve Kai Kavertz ile katılan Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, “Oyun içerisinde 6 oyuncu değişikliği hakkımız var. Bunu nasıl kullanacağıma bugün karar vereceğim” şeklinde konuştu.
Çevrimiçi bir platform üzerinden basın toplantısında konuşan Löw, “Eylül’deki oyunlarda temelde birçok şeyden çok memnun kaldım. Tartışılan şeyler aşamalar halinde iyi uygulandı. Oyun kontrolümüz vardı. Bazı alanlarda pek çok şeyi iyi yapıyoruz. Ancak sonunda istediğimiz sonuçlara sahip değiliz. Oyun kontrolü ve organizasyonu, verimlilik görevleri 90 dakikadan fazla tamamlamak zorundayız. O zaman neredeyse her takımı yenebiliriz” diye konuştu.
Basın toplantısından sonra yapılan antrenmanın 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın ilk kısmında ısınma ve pas çalışması yapan takım, ardından taktik çalışmalar üzerinde durdu.
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