Joao Pereira Trabzonspor'dan ayrılacak mı?
Trabzonspor’un tecrübeli savunma oyuncusu Joao Pereira, hakkında çıkan "Ayrılma kararı aldı" haberlerine yönelik sosyal medya hesaplarından esprili bir yanıt verdi.
Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı’nın tercihi ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmasının ardından kadroya alınmayan, son Galatasaray maçında da yedek kulübesinde yer alan savunma oyuncusu Joao Pereira, hakkında çıkan "Takımdan ayrılma kararı aldı" haberlerine, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşım ile yanıt verdi. Pereira, "Son dakika" notu ile yaptığı paylaşımda, “Son birkaç gün içinde eşimle birlikte verdiğim tek karar Cebrail'e bir erkek veya kız kardeş vermek istememizdi” ifadelerini kullandı.
Pereira’nın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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