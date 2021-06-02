Jodie Foster'a Cannes'dan özel ödül
Ünlü oyuncu bu yıl 74.sü düzenlenecek Cannes Film Festivali'nde Onursal Altın Palmiye alacak.
Jodie Foster bu yıl kariyerinin önemli ödüllerinden birini daha alacak. 74. Cannes Film Festivali sırasında ünlü oyuncuya Onursal Altın Palmiye ödülü sunulacak.
Daha önce iki kez Oscar ödülü kazanan ve Altın Küre, BAFTA; SAG gibi birçok ödül alan Jodie Foster'a Onursal Altın Palmiye'si 6 Temmuz'da düzenlenecek açılış töreninde sunulacak. Böylece Jodie Foster adını kendisinden önce bu ödülü alan Jeanne Moreau, Bernardo Bertolucci, Alain Delon, Agnes Varda gibi isimlerin arasına yazdırmış olacak.
Ödülle ilgili olarak Foster'ın açıklaması şöyle: "Cannes çok şeyimi borçlu olduğum b ir festival, hayatımı bütünüyle değiştirdi. Croisette'e ilk adım attığım zaman benim adıma belirleyici bir andı. Burada bir filmimi görücüye çıkarmak her zaman benim bir rüyam olmuştur. Cannes auteur sinemacıların yaptığı ve sanatçıları onurlandıran bir festivaldir. Minnettarım."
İlk kez henüz 13 yaşındayken, 1976 yılında Cannes'a gelen Jodie Foster o yıl Martin Scorsese'nin filmi "Taxi Driver"daki rolüyle dikkatleri üzerine çekiyordu. Altın palmiye ödülünü alan "Taxi Driver"dan 45 yıl sonra bu kez kendisi için bir Altın palmiye almak üzere Cannes'a dönecek olan ünlü oyuncu için festival başkanı Pierre Lescure "Jodie Foster'ın benzersiz bir aurası var. Modernliği, bağımsızlığın ışıl ışıl zekasını ve özgürlüğe olan ihtiyacı bünyesinde barındırıyor" şeklinde konuştu.
Resmi seçkisi 3 Haziran'da açıklanacak olan festival bu yıl 6-17 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
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