Joe Biden, dini liderlerden yardım istedi

ABD Başkanı Joe Biden, dini toplum liderleriyle yaptığı görüşmede, liderleri, toplumlarını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılanmaları konusunda teşvik etmeye çağırdı.

AA
01 Nisan 2021 Perşembe, 22:21
Joe Biden, dini liderlerden yardım istedi
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Biden, bugün binden fazla dini lider ve toplum temsilcisi ile çevrim içi görüşme yaptı.

Görüşmede, Covid-19'la mücadelede yerel liderlerin çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Sizleri aşı kelimesini yaymaya ve herkesi sırası geldiğinde aşı olmaya teşvik etmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.

'COVİD-19 ALT EDİLMELİ'

Biden, insanların yeniden bir araya gelmesi ve ibadet yerlerinin yeniden açılması için Covid-19'un alt edilmesinin önemini vurguladı.


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