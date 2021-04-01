Joe Biden, dini liderlerden yardım istedi
ABD Başkanı Joe Biden, dini toplum liderleriyle yaptığı görüşmede, liderleri, toplumlarını yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı aşılanmaları konusunda teşvik etmeye çağırdı.
Biden, bugün binden fazla dini lider ve toplum temsilcisi ile çevrim içi görüşme yaptı.
Görüşmede, Covid-19'la mücadelede yerel liderlerin çok önemli bir yeri olduğunun altını çizen Biden, "Sizleri aşı kelimesini yaymaya ve herkesi sırası geldiğinde aşı olmaya teşvik etmeye çağırıyorum" ifadesini kullandı.
'COVİD-19 ALT EDİLMELİ'
Biden, insanların yeniden bir araya gelmesi ve ibadet yerlerinin yeniden açılması için Covid-19'un alt edilmesinin önemini vurguladı.
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