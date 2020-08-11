Jose Sosa, Fenerbahçe’ye doğru!
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Josa Sosa'nın Fenerbahçe ile masaya oturduğu öğrenildi.
Bu sezon Trabzonspor ile başarılı bir sezon geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Sosa, Trabzonspor ile sözleşmesini devam ettirmek istemiyor. Kariyerine İstanbul’da devam etmek istediğini söyleyen Arjantinli yıldız, Fenerbahçe öncelikli olmak üzere Galatasaray ve Beşiktaş’a da önerilmiş durumda. Jose Sosa'nın menajeri Emanuel Rivas yaptığı açıklama Sosa’nın bir yıl daha Türkiye'de kalacağını açıkladı. 35 yaşındaki Jose Sosa, önümüzdeki günlerde Fenerbahçeli yöneticilerle bir araya gelecek.
Jose Sosa’nın Fenerbahçe’den talepleri
• 2.5 milyon Euro yıllık maaş
• 2 yıllık sözleşme
Fenerbahçe tarafında Emre Belezoğlu, Sosa’nın maaşını 2.1 Milyon Euro’ya indirmesini beklerken, sözleşmenin 1+1 yıllık olmasını ve opsiyon hakkının sadece kulüpte olmasını istiyor.
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