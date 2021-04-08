Josef de Souza, Erzurum’da yok, Mensah, Necip o formaya aday!

08 Nisan 2021 Perşembe, 09:00

Alanyaspor karşılaşmasının 74. dakikasında sarı kart gören Josef de Souza, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Süper Lig’in 33. haftasında Alanyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta Josef de Souza cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu, karşılaşmanın 74. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonrasında sarı kartla cezalandırılırken, hafta sonunda oynanacak olan BB Erzurumspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Josef'in yerine Mensah'ın oynaması bekleniyor. Mensah'ın oynamaması halinde ise Necip forma giyecek.

