Josef de Souza'nın yeni imajı görenleri şaşırttı

Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile taraftarı kendine hayran bırakan Josef de Souza saçlarını beyaza boyattı. Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Brezilyalı oyuncu binlerce beğeni aldı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2021 Çarşamba, 13:31
Josef de Souza'nın yeni imajı görenleri şaşırttı
Abone Ol google-news

Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'nın yeni imajı görenleri şaşırttı.


32 yaşındaki yıldız saçlarını beyaza boyattı. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Josef beğeni yağmurunu tutuldu.

Josef siyah-beyazlı formayla bu sezon 2 gol, 3 asistle 5 gole direkt katkıda bulundu.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler