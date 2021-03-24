Josef de Souza'nın yeni imajı görenleri şaşırttı
Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile taraftarı kendine hayran bırakan Josef de Souza saçlarını beyaza boyattı. Sosyal medyadan yeni imajını paylaşan Brezilyalı oyuncu binlerce beğeni aldı.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Josef de Souza'nın yeni imajı görenleri şaşırttı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
32 yaşındaki yıldız saçlarını beyaza boyattı. Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan Josef beğeni yağmurunu tutuldu.
Josef siyah-beyazlı formayla bu sezon 2 gol, 3 asistle 5 gole direkt katkıda bulundu.
Video Haberler
- İstanbul'da lapa lapa kar yağışı
- AKP kongresinde dikkat çeken MHP detayı
- Yaşadığını ispat etmeye çalışırken ikinci kez öldü
- Mansur Yavaş'tan yolsuzluklara karşı 'hırsız' örneği
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt
- 50 yıldır müzede sergileniyordu, gerçek ortaya çıktı
- Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
En Çok Okunan Haberler
- Şarkıcı Ajdar'ın sahne talepleri dudak uçuklattı
- Alman bankası Commerzbank'tan kritik dolar/TL öngörüsü
- Yarın yapılacak AKP kongresi için çarpıcı iddia
- Muhittin Böcek'ten İsmail Balaban açıklaması
- Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin ocak anketi yayınladı
- BM'den Türkiye'ye 'İstanbul Sözleşmesi' çağrısı
- AKP, tarikatların önünü açtı
- Kritik isim AKP kongresinde
- Ertem'den CHP'ye 128 milyar dolar yanıtı!
- Fed'den faiz açıklaması