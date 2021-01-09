Josephine Decker önerdi: İzlenmesi gereken, gözden kaçmış 5 film

09 Ocak 2021 Cumartesi, 10:00

Josephine Decker

"Madeline’s Madeline" ile 2018’in ses getiren filmlerinden birine imza atan, geçen yıl ünlü yazar Shirley Jackson’ı mercek altına alan "Shirley" ile dikkatleri üzerine çeken Josephine Decker, kendisine göre izlenmesi gereken gözden kaçmış 5 filmi listeledi.

Filmloverss'ın aktardığına göre, bir film gurusu olarak tanımladığı babasıyla Tarkovsky ve Moğolistan yapımı filmlerle büyüdüğünü söyleyen Decker’ın, Akademi üyelerinin kendi filmleriyle ilgili önemli detayları sinemaseverlerle paylaştığı Aframe isimli internet sitesi için hazırladığı listede Maren Ade imzalı "Toni Erdmann" ve Kutluğ Ataman’ın dünya prömiyerini 2014 Berlin Film Festivali’nde yapan "Kuzu" filmi de yer alıyor.

İşte, Josephine Decker’ın sinema tarihinde gözden kaçtığını düşündüğü 5 film:

1. "Toni Erdmann" – Maren Ade (2016)

Josephine Decker’a göre eleştirmenler ve izleyicilerden olumlu yorumlar alan, son yılların en iyi filmleri arasında gösterilen Toni Erdmann’ı hâlâ izlemediyseniz, vay hâlinize! Decker için Toni Erdmann güzel, olağanüstü ve oldukça da eğlenceli bir film.

2. "3-Iron" – Kim Ki-duk (2004)

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden, Güney Koreli yönetmen Kim ki-duk’un 2004 yapımı Boş Ev – 3-Iron filmi, Josephine Decker için çeşitli nedenlerden ötürü evden ayrılan insanların boş bıraktığı evlerde yaşayan, ancak bir ziyareti sırasında evde yalnız olmadığını fark eden bir adamla ilgili güzel ve büyülü bir film. Yönetmenin birçok filmini izlediğini belirten Decker, Kim Ki-duk’un aklını başından aldığını söylüyor.

3. "Ida" – Pawel Pawlikowski (2013)

Josephine Decker’a göre Pawel Pawlikowski’nin imzasını taşıyan Ida tam olarak gözden kaçmış bir film değil. Arthouse sinemayla ilgilenen insanların izlediği türden filmlerden biri. Herkesin filmi gördüğünden emin olmadığını söyleyen yönetmen, filmi baş döndürücü bir deneyim olarak görüyor.

4. "Kuzu" – Kutluğ Ataman (2014)

Josephine Decker, Kutluğ Ataman’ın yönettiği Kuzu filmini ilk kez 2014 Berlin Film Festivali’nin Panaroma seçkisinde görmüş ve filmin sinematografisine ve oyuncu performanslarına hayran kalmış.

5. "The Last Unicorn" – Jules Bass ve Arthur Rankin Jr. (1982)

Jeff Bridges ve Mia Farrow gibi isimlerin seslendirme kadrosunda yer aldığı, Jules Bass ve Arthur Rankin Jr. imzalı The Last Unicorn’u ilk kez beş yaşındayken izlediğini belirten Decker, filmin halet-i ruhiyesine bayılıyor. Decker’a göre bu film, güçlü bir tona ve kompleks karakterlere sahip. Aynı zamanda yakışıklı prens ve evlenmemiş genç kız gibi türün klişelerinden sıyrılan, insani açıdan pek çok güzel yönü olan, çok gerçekçi bir film.