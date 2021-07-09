JPMorgan’dan Türkiye ekonomisi için değerlendirme
Reuters’ın haberine göre JPMorgan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülke için ekonomik değerlendirmede bulundu.
ABD merkezli banka JPMorgan, aralarında Türkiye’nin olduğu ülkeler için ekonomik değerlendirmede bulundu. Banka, salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.
ABD'li banka tarafından yayımlanan raporda, salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi.
Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.
Video Haberler
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
- Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
- Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
- Islanan yavru köpeği görünce üzerine battaniye örttü
- Polonya’da helikopterin göle düşme anına ait görüntüler
- Artvin’de dolu yağışı etkili oldu
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- Akbank'ta 43 saat boyunca neler yaşandı?
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Hazal Kaya'dan Bakan Koca'ya tepki
- Akbank'ta son durum
- Reuters: Kamu bankalarını hazırlamak istiyor
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması