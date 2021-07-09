JPMorgan’dan Türkiye ekonomisi için değerlendirme

09 Temmuz 2021 Cuma, 09:35

ABD merkezli banka JPMorgan, aralarında Türkiye’nin olduğu ülkeler için ekonomik değerlendirmede bulundu. Banka, salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.

ABD'li banka tarafından yayımlanan raporda, salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi.

Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.