Juan Cala'nın ırkçı sözler söylediğine ilişkin kanıt bulunamadı
Geçtiğimiz hafta sonu Cadiz-Valencia maçında Juan Cala'nın Mouctar Diakhaby'e karşı söylediği sözlere ilişkin devam eden soruşturmada ırkçılık ile ilgili kanıt bulunamadığı belirtildi.
Marca’da yer alan haberde, La Liga yönetiminin yürüttüğü soruşturmada Cadiz’in futbolcusu Juan Cala’nın sarf etmiş olduğu sözlerde ırkçı ifadelerin olmadığı ifade edildi. Soruşturmada ses kayıtlarına ek olarak dudak okuma uzmanlarıyla birlikte inceleme yapıldığı kaydedildi. Ligden yapılan açıklamada, “Mevcut görsel ve işitsel dosyalar incelendi. Maç içinden alınan sesler, yayınlanan görüntüler ve sosyal medya ortaya çıkan her şey analiz edildi. Raporu tamamlayabilmek için dudak okuma analistleri ve oyuncuların davranışlarını inceleyebilmek için uzman bir şirket ile çalıştık.” ifadeleri yer aldı.
“KANIT BULUNAMADI”
Açıklamada şöyle devam edildi, “Toplanan materyallerin analizinde sonra kayıtlarda ırkçılıkla ilgili herhangi bir kanıta rastlanmadı. La Liga devam eden soruşturmanın bir parçası olabilmesi için raporları ilgili kulüplere ve makamlara iletti.”
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta pazar günü La Liga’da oynanan Cadiz – Valencia maçının 28. dakikasında Mouctar Diakhaby, Juan Cala’nın kendisine ırkçı sözler söylediğini belirterek sahayı terk etmişti. Sonrasında Valencia sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Kısa bir süre sonra oyuncular sahaya dönerken maç kaldığı yerden devam etti.
Video Haberler
- Yaya geçidini kullanan kedi MOBESE kameralarına yansıdı
- Su samuru balık yerken görüntülendi
- Evde pilates yaparken dikkat edilmesi gerekenler
- Havalimanı yolunda korku dolu anlar
- İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!
- Düğünde kan aktı!
- Kılıçdaroğlu'ndan 'gemicik' göndermesi
- AKP'li yurttaş: Bundan sonra CHP'liyiz
- Kılıçdaroğlu'nun simitçi çocukla dikkat çeken diyaloğu
- Esnafın 'erken seçim' sorusuna böyle yanıt verdi
En Çok Okunan Haberler
- Felakete gidiyoruz
- Emekli amiraller için yeni gelişme
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu paylaştı
- Sedat Peker ve adamlarına operasyon: 63 gözaltı
- İtalya Başkakanı, Erdoğan için diktatör dedi
- Papa’dan IMF ve Dünya Bankası’na mektup
- Bildiri yayımlanmadan AKP'li bakana da gönderildi
- 6 büyük kentin tabip odası başkanından açıklama
- Dört Çinli şirket, ihaleye hazırlanıyor
- TBMM'de Kanırta kanırta büyükşehri alacağız tartışması