Juan Cala'nın ırkçı sözler söylediğine ilişkin kanıt bulunamadı

09 Nisan 2021 Cuma, 12:59

Marca’da yer alan haberde, La Liga yönetiminin yürüttüğü soruşturmada Cadiz’in futbolcusu Juan Cala’nın sarf etmiş olduğu sözlerde ırkçı ifadelerin olmadığı ifade edildi. Soruşturmada ses kayıtlarına ek olarak dudak okuma uzmanlarıyla birlikte inceleme yapıldığı kaydedildi. Ligden yapılan açıklamada, “Mevcut görsel ve işitsel dosyalar incelendi. Maç içinden alınan sesler, yayınlanan görüntüler ve sosyal medya ortaya çıkan her şey analiz edildi. Raporu tamamlayabilmek için dudak okuma analistleri ve oyuncuların davranışlarını inceleyebilmek için uzman bir şirket ile çalıştık.” ifadeleri yer aldı.

“KANIT BULUNAMADI”

Açıklamada şöyle devam edildi, “Toplanan materyallerin analizinde sonra kayıtlarda ırkçılıkla ilgili herhangi bir kanıta rastlanmadı. La Liga devam eden soruşturmanın bir parçası olabilmesi için raporları ilgili kulüplere ve makamlara iletti.”

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta pazar günü La Liga’da oynanan Cadiz – Valencia maçının 28. dakikasında Mouctar Diakhaby, Juan Cala’nın kendisine ırkçı sözler söylediğini belirterek sahayı terk etmişti. Sonrasında Valencia sahadan çekilerek soyunma odasına gitti. Kısa bir süre sonra oyuncular sahaya dönerken maç kaldığı yerden devam etti.