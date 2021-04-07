Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'ten hakem eleştirisi

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:40

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid deplasmanına çıkan Liverpool sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Maç sonrasında takımının kötü performansını eleştiren Jurgen Klopp, oynadıkları oyununun yetersiz olduğunu söylerken maçın hakemi Felix Brych’i de maçı kötü yönetmekle suçladı. Alman teknik adam Real Madrid’in ikinci golünden önce Mane’ye yapılan faulün verilmemesine tepki göstererek şu ifadeleri kullandı, “Hakemin bu gece ne yaptığını anlayabilmiş değilim. Sadio normal bir şekilde oynuyordu ancak o andan sonra neredeyse ona hiç faul çalmadı. Bu doğru değil. Maçtan sonra Sadio’ya haksızlık ettiğini düşündüğümü söyledim. Daha iyi bir sonuç alabilmek için yeterli değildik ancak böyle anlarda başarabileceğimize dair bir işaret gerekiyor.”

“MAÇI KAZANMAYI HAK ETMEDİK”

Takımının performansının maçı kazanmak için yeterli olmadığını söyleyen Klopp, “Her şeyden önemlisi bu gece kazanmayı hak etmedik. Bunun için yeterince iyi değildik. Bu benim ilk endişem. Özellikle ilk yarıda kötü bir futbol oynadık. İlk golü yedikten sonra ikinciyi onlara servis ettik. İkinci yarı çok daha iyiydik ve golü bulduk. Bu gece adına tek pozitif şey buydu. 3-1’den fazlasını hak ettik mi? Emin değilim.” dedi.