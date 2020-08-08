Juventus elendi, şimşekler Ronaldo'ya çevrildi

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 00:04

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Lyon ilk maçta evinde yendiği Juventus’a deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen son 8’e kalırken şimşekler Ronaldo'ya çevrildi.

Juventus yatırımcısı ve başkanı Andrea Agnelli, Fransız basınını suçladı. Agnelli, "Her maç öncesi Fransızlar transfer iddiası ortaya atıyor. Şimdi de Ronaldo'ya PSG'den teklif getirdiler. Ronaldo Juventus'takalacak" dedi.

KAZANMAK YETMEDİ



UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 1-0 yenilen İtalyan ekibi Juventus, rövanşta Fransız temsilcisi Lyon’u konuk etti. 12. dakikada Fransız ekibi penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Depay topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. 43. dakikada bu kez hakem Juventus lehine penaltı kararı verdi. Cristiano Ronaldo penaltı atışını gole çevirerek ilk yarının skorunu belirledi. (1-1)

İkinci yarıda ev sahibi ekip gol için ataklarını sıklaştırırken, 60. dakikada Ronaldo bir kez daha sahneye çıkararak İtalyan ekibini 2-1 öne geçirdi. Ancak bu skor Juventus için yeterli olmayınca çeyrek finale Lyon yükseldi.



