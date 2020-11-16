Juventus Hakan'ın peşinde
AC Milan ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan milli futbolcu devleri peşine düşürdü.
İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinin futbolcusu için AC Milan yönetimi ile masaya oturduğu ancak tarafların yıllık ücret konusunda henüz anlaşmaya varamadığı haberleri yer almıştı.Tuttosport’un haberine göre milli yıldız için Manchester United’ın ardından Juventus ve Inter de devreye girdi.
Futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Juventus’un bu transfer için Federico Bernardeschi’yi takasta önereceği iddia edildi.
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