Juventus Hakan'ın peşinde

16 Kasım 2020 Pazartesi, 10:07

İtalyan basınında geçtiğimiz günlerde Hakan Çalhanoğlu’nun menajerinin futbolcusu için AC Milan yönetimi ile masaya oturduğu ancak tarafların yıllık ücret konusunda henüz anlaşmaya varamadığı haberleri yer almıştı.Tuttosport’un haberine göre milli yıldız için Manchester United’ın ardından Juventus ve Inter de devreye girdi.

Futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak isteyen Juventus’un bu transfer için Federico Bernardeschi’yi takasta önereceği iddia edildi.

