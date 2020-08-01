Kaan Ayhan defteri Galatasaray ve Fenerbahçe için kapandı

01 Ağustos 2020 Cumartesi, 21:17

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Kaan Ayhan, Sassuolo'ya transfer olduğunu açıkladı.

Di Marzio'ya konuşan 25 yaşındaki milli futbolcu, "Sassuolo serbest kalma maddemi kullandı ve bu transferi gerçekleştiriyoruz. İtalya'daki yeni kulübüme hazırım. Önümüzdeki günlerde yeni açıklamalar gelecek" şeklinde konuştu.

Kaan Ayhan'ın serbest kalma maddesi ise 2.5 milyon Avro olarak belirlenmişti.

Kaan Ayhan ile anlaşan Galatasaray'ın 31 Temmuz Cuma gününe kadar Kaan’ın 2.5 milyon Avro’luk serbest kalma bedelini Fortuna Düsselfdorf’a yatırması gerekiyordu ancak bu gerçekleşmediği için transfer olumsuz sonuçlandı.