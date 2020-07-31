Kaan Ayhan'ın transferi paraya sıkıştı!
Galatasaray’da en büyük transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan’ın 2.5 milyon Avro’luk serbest kalma maddesi bu gece itibarıyla sona eriyor. Şu ana kadar Galatasaray'ın Kurban bayramı nedeniyle 25 milyon Avro'yu Frankfurt'un hesabına yatırmadığı iddia edildi.
Galatasaray’da en büyük transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan’ın 2.5 milyon Avro’luk serbest kalma maddesi bu gece itibarıyla sona eriyor. Şu ana kadar Galatasaray'ın Kurban bayramı nedeniyle 25 milyon Avro'yu Frankfurt'un hesabına yatırmadığı iddia edildi.
Geçen hafta oyuncu cephesiyle anlaşmaya varan Galatasaray, Fenerbahçe devreye girmesine rağmen Kaan ile el sıkışmıştı. Tek kalan iş 31 Temmuz’a kadar 2.5 milyon Euro Fortuna Düsselfdorf’a para transferi yapmaktı. Yaklaşık bir haftadır bu parayı bulmaya çalışan sarı-kırmızılıların günün bitmesine 6 saat kala sonuç elde edemedi. Galatasaray yönetimi bayramın ilk gününde çalışmalarını sürdürürken, teknik heyetin ve taraftarın gözü kulağı yönetimden gelecek iyi haberde.
Galatasaray, benzeri sıkıntılar nedeniyle son 3 sezondur Fatih Terim'in istediği kritik oyuncuları alamamıştı.
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