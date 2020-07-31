Kaan Ayhan'ın transferi paraya sıkıştı!

31 Temmuz 2020 Cuma, 18:56

Galatasaray’da en büyük transfer hedeflerinden biri olan Kaan Ayhan’ın 2.5 milyon Avro’luk serbest kalma maddesi bu gece itibarıyla sona eriyor. Şu ana kadar Galatasaray'ın Kurban bayramı nedeniyle 25 milyon Avro'yu Frankfurt'un hesabına yatırmadığı iddia edildi.