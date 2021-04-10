Kaan Kutlu Ataç, AB yetkililerinin ziyaretinde yaşanan koltuk çekişmesini değerlendirdi

10 Nisan 2021 Cumartesi, 04:00

Uluslararası Güvenlik Analisti Kaan Kutlu Ataç; AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in arasında yaşanan temsili çekişmenin Türkiye’ye düzenledikleri ziyaret sırasında “koltuk krizi” üzerinden ortaya çıktığını belirtti. Ataç, Türkiye’nin siyasi istihbaratın yorumlanmasıyla bu çekişmenin Türkiye’nin lehine kullanılabileceğini belirterek “Avrupa’daki liderler arasındaki bu bölünme Türkiye’nin çıkarı açısından kullanılabilirdi” dedi. Ataç, ayrıca dış basına yansıyan haberlerde koltuk krizine benzer bir sorunun yemek sırasında da yaşandığını aktardı.

“KOLTUK KRİZİ”

Uluslararası Güvenlik Analisti Kaan Kutlu Ataç, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye ziyareti sırasında yaşanan “koltuk krizi”ni Cumhuriyet’e değerlendirdi. Yaşanan olayın, AB’nin liderlik yapısı içindeki bir görüş ayrılığını ortaya çıkardığını aktaran Ataç, “AB liderleri arasındaki rekabetin öznesinde Türkiye haksız ve gereksiz bir şekilde dış basında eleştiriliyor. AB Konseyi ile AB komisyonu başkanlarının yurtdışında bir protokol sorunları var. AB’nin resmi sitesindeki hiyerarşik yapısına göre, konsey parlamentonun hemen altında yer alıyor. Yani Michel üstte Leyen de altta gözüküyor” dedi. Uygulanan protokolde inisiyatifin Michel ekibinde olduğunun göründüğünü söyleyen Ataç, olayın arka planında da başka olaylar yattığına dikkat çekti. Ataç, “Pazartesi günü yaşanan bir olay var. Pazartesi günleri Michel ve Leyen’in standart olarak gerçekleştirdikleri toplantılar oluyordu. Bu pazartesi bu rutin görüşme neden bildirilmeksizin iptal edilmiş. Fakat Michel ekibinden şöyle bir açıklama yapıldı: Michel Senegal Devlet Başkanı ile görüşecek. Ama bu açıklamada yine Leyen’in adından söz edilmiyor. Bunlara baktığımız zaman siyasi istihbarat dediğim şey, Avrupa’daki liderler arasındaki bu bölünme Türkiye’nin çıkarı açısından kullanılabilirdi” dedi. Von der Leyen’in görüşmeye gelirken giydiği kırmızı ceket ve beyaz gömlekle “Türkiye vurgusunu” ön planda tuttuğunu anlatan Ataç, “Türkiye bunu analitik düzeyde kullanabilseydi, bu kırmızı beyazla dünyaya çok farklı bir mesaj verilebilirdi” ifadelerini kullandı.