Kabil Üniversitesinde bombalı saldırı: 19 ölü, 22 yaralı

02 Kasım 2020 Pazartesi, 16:38

Afganistan’ın başkentindeki Kabil Üniversitesinde patlama ve silah sesleri duyulması üzerine polis teyakkuza geçmişti. Saldırganların 3 kişi olduğu, üniversiteye kuzey kapısından girerek Hukuk Fakültesinde bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Polisin 6 saat süren operasyonu 3 saldırganın ölü olarak ele geçirilmesiyle sona erdi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tariq Arian operasyonun ardından yaptığı açıklamada, "Saldırı 3 saldırganın öldürülmesi ile sona erdi. Olayda 19 kişi hayatını kaybetti ve 22 kişi yaralandı" ifadelerini kullandı.

Üniversitenin bugün Afganistan-İran Dostluk Kitap Fuarı’na hazırlandığı, etkinliğe Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh ve İran’ın Kabil Büyükelçisi Bahadır Aminiyan’ın katılmasının planlandığı belirtilmişti. Saldırının ardından Taliban tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kabil Üniversitesindeki patlama ile bir ilgimiz yok" ifadeleri kullanılmıştı.

